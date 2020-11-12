Milyonlarca vatandai gündemde sıkça sokağa çıkma yasaklarını takip ediyor. İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması yapıldı. Vakaların gitgide artmaya başlaması endişelendirirken yeniden hafta sonları kısıtlamalarının gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm ayrıntılar…
14 – 15 KASIM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz belli olmadı. Yasak kararı çıktığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak" mesajını paylaştı. Koca kısa bir süre sonra da "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" paylaşımı yaptı. Koca'nın bugünkü üçüncü paylaşımı ise şu uyarıyla yeni yasakların sinyalini verdi:
"SALGINDA HAYAT ZOR. İşyerleri, ulaşım, pazar yerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaşımı ise "SİZDEN, SADECE, ELİNİZDEN GELENİ YAPMANIZI İSTİYORUM. Daha fazlasını değil. Kendinizi maskeyle korumaya alın. Mesafe kuralına uyabilmek için çaba gösterin. Virüs, burun yoluyla daha kolay bulaşıyor. Maske koruma sağlayacak şekilde takılırsa risk çok azalır." şeklinde oldu.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!
Uyarılara rağmen sokaklar dolup taşmaya, önlemler yokmuş gibi davranılmaya devam edilince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 şehirde 65 yaş üstü vatandaşalar sokağa çıkma yasağı getirildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzincan, Bartın, Gaziantep, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Erzurum, Bolu, Çankırı, Bilecik, Denizli ve Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak.