Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak" mesajını paylaştı. Koca kısa bir süre sonra da "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" paylaşımı yaptı. Koca'nın bugünkü üçüncü paylaşımı ise şu uyarıyla yeni yasakların sinyalini verdi:

"SALGINDA HAYAT ZOR. İşyerleri, ulaşım, pazar yerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim."