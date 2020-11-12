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    • 13.11.2020 00:01
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    Koronavirüs sonrası da neler yaşanır? video ile duyurdu

    , hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. ayrıca Covid-19 servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Paylaşılan videolarda 'Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır?' sorusu da cevap bulmuş oldu.

    İHA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı.

    Bakan Koca ayrıca Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı.

    Paylaşılan videolarda 'Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır?' sorusu da cevap bulmuş oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir.

    Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.

    Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımlarda Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi.

    Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.
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    Haberler Güncel Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video ile duyurdu