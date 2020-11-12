Geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşanan ve çok konuşulan süt kazanında yapılan banyo skandalının ardından şimdi de 'çürük meyvelerden meyve suyu' videosu gündeme düştü. Henüz nerede çekildiği belirlenemeyen videoda iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı. Görüntüyü çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği duyuldu.
İŞLETME SAHİBİ DE VİDEODA YER ALIYOR
Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.
"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"
Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsade edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz."
ZARARLARI NELER?
Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir.
Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.
Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.