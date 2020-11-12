ZARARLARI NELER?

Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir.

Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.