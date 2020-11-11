SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da büyük çöküş! Ses kayıtlarıyla ortaya çıktı: Kendilerini patlattılar





GÖRÜŞMELER DEŞİFRE OLDU

İstıhbarat birimleri, 20 Temmuz gecesi sabaha karşı 05.25'de iki teröristin aralarında yaptığı ve 14 dakika süren şifreli görüşmeyi 63 gün süren çalışma sonunda deşifre etti. Zinar Koçer ve Tekoşer Amara telsiz kodlarını kullanan teröristler yaptıkları konuşmada, sınır hattındaki üs bölgesine eylem yapmak için Kandil'den çıkan 12 kişilik terörist grubundan 10'unun Türkiye'ye geçiş yapmak için kullandıkları Zagros dağında mola verdikleri mağarada el bombasının patlaması sonucu öldüklerini anlattı.











İşte teröristlerin yaptığı o konuşma:



Tekoşer Amara: Sen bu geçen yıl Zagros'daki durumu biliyorsun değil mi?

Zinar Koçer: Hangi konu?

Tekoşer Amara: Kazayla ölenleri.

Zinar Koçer: Hiç bilgim yok.

Tekoşer Amara: 12 arkadaş. Sınıra düşman birliğine etkili eylem için çıkartıldı. Son durum için mola verdikleri yerde kazayla 10'u hepsi orada öldü.

Zinar Koçer: Sen nereden biliyorsun ki? Nasıl bir kaza?

Tekoşer Amara: O grubun içinde olan 2 arkadaş mağara dışında uzak gözetleme yapıyorlar. O arkadaşlar şimdi benim grubumda onlar anlattılar. Birinin bedeni bile yok olmuş. Onun üzerindeki el bombası patlamış.

Zinar Koçer: Ölenler kimlermiş?

Tekoşer Amara: Notumda var. Beklemede kal sana söyleyeyim.



