İSTANBUL'DA SABAH SALLANDI

Megakent İstanbul'da yaşayanlar da bu sabaha depremle başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

SON DAKİKA! KANDİLLİ SON DEPREMLERİN LİSTESİ

