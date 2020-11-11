Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsal alanında, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar anti tank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 1 bin 175 adet bixi mühimmatı ile patlayıcı maddeler C3 ve C4 ele geçirildi.