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    • 11.11.2020 15:06
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    Son dakika: Yüksekova'da 'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Son dakika... Yüksekova'da jandarma ekiplerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ya ait el bombası, sevk fişeği ve ele geçirildi.

    DHA
    Teröristlere aman yok! Ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsal alanında, terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER
    Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir sığınakta, terör örgütü mensuplarına ait 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar anti tank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 EYP (El Yapımı ) düzeneği, 1 bin 175 adet bixi mühimmatı ile ler C3 ve C4 ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari Yüksekova'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi