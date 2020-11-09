Azerbaycan, Ermenistan güçlerine karşı kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı harekata devam ederken son olarak dün kritik öneme sahip Şuşa Ermeni güçlerinden temizlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de BBC'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEYECEK MİSİNİZ?"

Aliyev'e röportajda Türkiye'den yardım isteyip istemeyeceğiyle ilgili "Türkiye'nin doğrudan askeri katılımını isteyebileceğiniz günü mi bekliyorsunuz? Ermenistan'ın şimdiden Rusya'ya başvurduğunu ve ne yapmaya hazır olduğunu sorduğunu gördük. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyeceğiniz günün geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

"AZERBAYCAN'A SALDIRI OLURSA TÜRKİYE'DEN DESTEK SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİRİZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu yanıtı verdi "Çok uzağa bakmak istemiyorum. Çünkü savaş alanındaki duruma bağlı olacaktır. Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin davranışına bağlı olacaktır. Çünkü birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz. Bence şu anda olan şey devam edecek, dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak yıllar önce Türkiye ile saldırganlık durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık. Dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan ve Rusya'nın bir dereceye kadar aynı formatı ve yasal dayanağına sahibiz. Azerbaycan saldırganlıkla karşı karşıya kalırsa ve Azerbaycan Türk askeri desteğine ihtiyaç duyarsa, bu seçeneği değerlendireceğiz."