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    • 09.11.2020 11:35
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    Arama motorları üzerinden ? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması Masterchef’te yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. Denemek isteyenler için Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar uzanan, hala severek yapılan tarifini derledik. İşte ….

    takvim.com.tr
    Güllaç nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef güllaç tarifi!

    Özellikle 11 ayın sultanı Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı olan güllaç dün akşamki Masterchef bölümünde yapıldı. Hem görünüşü hem de lezzetiyle seveni çok olan ve Osmanlı saray mutfağında da yapılan Güllaç nasıl yapılır? Hafif olmasıyla da sıkça tercih edilen ve akşam yemeklerinden sonra sofralarda yer alan Pratik ve lezzetli Masterchef güllaç tarifini haberimizde bulabilirisniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ GÜLLAÇ TARİFİ

    Malzemeler

    10 yaprak güllaç
    1,5 litre süt
    2 su bardağı şeker
    Çekilmiş ceviz
    2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

    Üzeri için:
    File Fıstık
    Ceviz
    Nar tanesi

    Yapılışı:

    Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.
    Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakılır.
    Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.
    Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.
    Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.
    Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.
    Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.
    İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.
    Tatlıyı buz dolabında muhafaza edinizin.
    En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.
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