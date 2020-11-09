Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2020 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2020 22:19
    ABONE OL

    'li 'den suya şova servet! Sanatçılara 1 milyonluk ödeme yaptılar

    'li () kutlamaları için sahne alan sanatçılara servet harcadı. Atatürk'ün hayatını anlatan 'a 320 bin TL, 'a 350 bin TL, 'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü. O sırada CHP'li İBB Başkanı  yönetimindeki , 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 'da suya yüzde 25 yapılmasını teklif etti. Vatandaşlar tepki gösterdi.

    CHP'li İBB'den suya zam şova servet! Sanatçılara 1 milyonluk ödeme yaptılar

    () iştiraki Kültür A.Ş. 19 Ekim'de "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında kutlamaları Kemal belgeseli müzikal konseri sanatçı kaşe ödemesi hizmet alım ihalesi açtı.

    İhaleyi tek istekli olarak teklif veren sanatçı kazandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Istanbul'da bir dizi tura çıka sanatçı sahnede müzikal olarak 'Kemal' belgeseli seslendirdi. Yapilan organizasyonda İBB tarafından sanatçıya 320 bin TL ödeme yapıldı.

    İBB tarafından ödenen fiyat görenlerde tepkilerin yükselmesine neden olurken İBB ayrıca organizasyon kapsamında 23 Ekim'de sonuçlanan ihale ile 'a 350 bin TL, 21 Ekim'de sonuçlanan ihale sonucuna göre 'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü.

    AYNI İBB'DEN SUYA YÜZDE 25 ZAM TALEBİ
    'li İBB Başkanı yönetimindeki , 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 'da suya yüzde 25 yapılmasını teklif etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li İBB'den suya zam şova servet! Sanatçılara 1 milyonluk ödeme yaptılar