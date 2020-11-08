İzmir'de 114 kişinin öldüğü yıkılan binalarla ilgili yürütülen ve 7 kişinin tutuklandığı soruşturma ile ilgili yeni ayrıntılarına ulaşıldı. 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ifadesinde, "Binayı 1994'te tamamladım. Bayraklı'da 20'ye yakın bina yaptım. Hepsinde hazır beton kullandım. Bunlardan sadece Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Market, daha önce spor salonu olarak kullanılırken kolonlar kesildi. Bina bu nedenle çöktü" dedi. Polis tarafından geçmişe dönük Google Earth programı üzerinden yapılan uydu fotoğrafları incelemesinde marketin olduğu yerde daha önce spor salonu olmadığı belirlendi. İzmir'de 9 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki 7 dükkanın duvarlarının yıkılarak tek dükkan haline getirildiği ve bir marketler zincirine kiraya verildiği ortaya çıktı. Ayrıca ön cephedeki duvarların da yıkılarak cam vitrin yapıldığı anlaşıldı. Bazı kolonların kesildiği iddiaları da araştırılıyor. 14 kişinin öldüğü, Doğanlar Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Çetin Doğan ise "Binayı 1992'de tamamladım. Bu bina gibi 15 bina yaptım. Ancak bir tanesi yıkıldı" dedi. Apartmana 2008'de yapılan dayanıklılık testinde 3. derece sıvılaşma tespit edildiği ancak daire sahiplerinin yıkılıp yeniden yapılmasını reddettiği öğrenildi.