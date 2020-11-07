Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadelerine yer verdi.