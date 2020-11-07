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    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Kasım hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadelerine yer verdi.

    6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU