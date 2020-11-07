İzmir Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki Hilmi Dağı tepelerinde ve eski çöp döküm alanında sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alana sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Orman Bölge Müdürlüğü ile Amfibi Görev Grup ve Foça Deniz Üs Komutanlığı unsurlarınca yangına müdahale edildi.



YERLEŞİM YERİNE 100 METRE KALA KONTROL ALTINDA ALINDI

Askeri ve sivil unsurların ortak çalışması sonucu yangın yerleşim yerlerine 100 metre kala kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çalışmalara nezaret etti. Çalışmalara saat 08.00'den itibaren bir yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın 09.00 dolayında kontrol altına alındı. Yaşlı zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgede alevlerden 3 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangınla ilgili olarak sabotaj ihtimali de dahil çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ÇÖP DEPOLAMA ALANINDA BAŞLAMIŞ

İzmir'in Foça ilçesinde çöp depolama alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.







Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, "Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.





