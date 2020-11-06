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    • 06.11.2020 16:53
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    Terörist nü kutladı, ’li vekil teşekkür etti!

    tarafından yayımlanan, en çok aranan teröristler listesinde başına konulan 1 buçuk milyon lira ödül ile mavi kategoride bulunan ’cü terörist , üzerinden ’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun nü kutladı. Milletin vekili o kutlamaya teşekkür ederek cevap verdi.

    Sabah
    Terörist doğum gününü kutladı, HDP’li vekil teşekkür etti!

    / silahlı terör örgütü üyesi olan ve tarafından yayımlanan, en çok aranan teröristler listesinde başına konulan 1 buçuk milyon lira ödül ile mavi kategoride bulunan isimli terörist, Milletvekili 'nun üzerinden kutladı.

    Türkiye düşmanı, ABD'de sığıntı hayatı yaşayan ve sürekli sosyal medya hesabı üzerinden algı çalışmalarında bulunan terörist Uslu, 2 Kasım tarihinde HDP Milletvekili'nin Twitter hesabı üzerinden doğum gününü kutladı.

    Üstelik bu kutlamayı, "İlk defa" olarak adlandıran terörist Emre Uslu'nun, "Hayatımda hiç bir siyasetçinin doğum gününü kutlamadım. Bir istisna yapacağım. Doğum günün kutlu olsun iyi ki varsın @gergerliogluof" ifadelerini kullandı.

    Terörist olarak aranan uslunun bu kutlamasına milletin vekili olan Ömer Gergerlioğlu'nun verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Gergerlioğlu, bu kutlamaya aleni bir şekilde teşekkür etmekten çekinmedi ve şu ifadeleri kullandı. "Teşekkür ederim, sağ olunuz Emre Uslu" yazdı.

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