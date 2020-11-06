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    • 06.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: yaraları sarılacak

    Başkan Erdoğan, ’de yaşanan felaketin açtığı yaraların sarılacağını söyledi: 1.4 milyon metrekare alan, konut yapımı için tahsis edildi. Önümüzdeki ay inşaatlar başlıyor.

    Başkan , Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'in yaralarının sarılacağını anlattı:

    1.4 milyon metrekare alan konut yapımı için tahsis edildi. İnşallah önümüzdeki ay inşaatına başlanacak konutlar, önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirilecek.

    Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu, hala enkazlar kaldırılmadı' diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı.

    Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.

    başta olmak üzere riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor.

    Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değildir. Bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor.

    TEŞKİLATI UYARDI
    Erdoğan, AK Parti teşkilatına da "Telefonumuz 24 saat açık olmalı. Milletle arasına duvar ören AK Parti yöneticisi varsa, bulunduğu yerde haksız işgalci demektir" dedi.

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