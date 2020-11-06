Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in yaralarının sarılacağını anlattı:
1.4 milyon metrekare alan konut yapımı için tahsis edildi. İnşallah önümüzdeki ay inşaatına başlanacak konutlar, önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirilecek.
Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu, hala enkazlar kaldırılmadı' diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı.
Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.
İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor.
Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değildir. Bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor.
TEŞKİLATI UYARDI
Erdoğan, AK Parti teşkilatına da "Telefonumuz 24 saat açık olmalı. Milletle arasına duvar ören AK Parti yöneticisi varsa, bulunduğu yerde haksız işgalci demektir" dedi.