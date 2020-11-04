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    • 04.11.2020 17:47
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    Son dakika: Yenikapı  istasyonu geçici olarak yolcu alımına kapatıldı

    Son dakika haberi... Yenikapı-Hacıosman hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

    Yenikapı metro istasyonu kapatıldı

    Yenikapı-Hacıosman hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

    YOLCU ALIMI YENİDEN BAŞLADI
    Yapılan yeni açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu yolcu alımına açılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz…" ifadelerine yer verildi.

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