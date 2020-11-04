M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun, enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
YOLCU ALIMI YENİDEN BAŞLADI
Yapılan yeni açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu yolcu alımına açılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz…" ifadelerine yer verildi.