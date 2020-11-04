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    • 04.11.2020 18:08
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    Son dakika: Terör örgütü 'dan 'nin Derecik ilçesinde kalleş saldırı: 1 işçi şehit, 2 yaralı

    Son dakika haberi... 'nin Derecik ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları füze ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. 1 sivil şehit oldu, 2 sivil ağır yaralandı.

    AA
    DHA
    Hakkari'de kalleş saldırı: 1 işçi şehit, 2 yaralı

    'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.

    Bölgede operasyon başlatıldı.

    MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari Derecik Bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK, 1 sivil işçi kardeşimizi şehit ederek, 2 işçimizi de yaraladı. Şehit düşen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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