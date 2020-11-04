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    • 04.11.2020 12:31
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    SON DAKİKA: Yurt dışına sevkiyatı polise takıldı: Zulalanmış 47 bin hap ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da, bir kargo firmasının Bağcılar şubesine düzenlenen operasyonda, 'den yurt dışına gönderilmek istenen 47 bin hap ele geçirildi.

    İHA

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim tarihinde Bağcılar'da bir kargo şirketinden yurt dışına gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.





    47 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ
    Söz konusu kargo firmasının Bağcılar şubesine operasyon düzenleyen ekipler, yurt dışına gidecek gönderilere dedektör köpekle arama yaptı.



    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    Aramalarda koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına zulalanmış 47 bin adet captagon hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu paketlerini kargo şubesine teslim eden şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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