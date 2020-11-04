Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2020 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2020 23:00
    ABONE OL

    Son dakika: 'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere kodu zorunluluğu! HES kodu nasıl alınır?

    Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki 10 ve üzeri sayıda çalışanın bulunduğu iş yerleri için () kodu alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Peki HES kodu nasıl alınır?

    Gaziantep'te HES kodu zorunluluğu!

    Son dakika haberi... Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki 10 ve üzeri sayıda çalışanın bulunduğu iş yerleri için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Peki HES kodu nasıl alınır?

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Gül, Kovid-19 vaka artışlarının durdurulması için "herkesin sosyal yaşantısını bir süre azaltması gerektiğini" vurguladı.

    Gül, "Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinin HES kodu sorgulaması yapması zorunlu hale getirilmiştir.

    Toplu HES sorgulaması mümkün olup ayrıca zaman kaybı olmayacaktır." ifadesini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu! HES kodu nasıl alınır?