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    • 04.11.2020 21:37
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    duyurdu: 'de öldürülen 'lıların 'te işçilere saldıran teröristler olduğu belirlendi!

    Alçak saldırının hesabı soruldu. () "'de etkisiz hale getirilen 5 'lı teröristin, 'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı..

    Alçak saldırının hesabı soruldu

    , Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 'lı teröristin 'te işçilere saldıran gruptan olduğunu açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Şemdinli'de öldürülen PKK'lıların Derecik'te işçilere saldıran teröristler olduğu belirlendi!