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    • 04.11.2020 20:15
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    MSB duyurdu: 'de 5 etkisiz hale getirildi!

    yaptığı yazılı açıklama ile, 'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    5 terörist öldürüldü!

    , 'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi!