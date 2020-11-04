İŞTE YÖNETMELİKTEKİ O ŞARTLAR;

Buna göre, LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına uygunluk işareti içeren tabela asılacak.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları birinci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmayacak. Bu otoparklar ile bunların giriş çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.