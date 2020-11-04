İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek inceleme yapan DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Arslan, "İzmir'de gördüğümüz şey çok enteresan. Deprem bölgesine yakın yerlerde minik çatlaklar bile yokken, deprem dalgaları İzmir yarımadasını komple aşmış ve Bayraklı'ya ulaşmış. Bayraklı'da da özel bir yer seçmiş. 'Bu özel yer nedir' diye araştırdık. İzmir'de bu dalganın geçtiği yol boyunca hiç mi yetersiz bina yoktu, vardı. Belki bu binalardan biraz daha kötüleri bile vardır. 'Neden burayı seçti' diye baktığımızda zemin koşullarını gördük. Orası bir deltanın üzerine kurulmuş, geçmiş dönemlerde büyük ihtimal oradan nehirler akıyordu. Yumuşak bir zemin, kilden oluşan karma bir yapı. Su seviyesi de çok yüksek. Öyle olunca da depremin şiddeti büyüyor" diye konuştu.