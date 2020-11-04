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    • 04.11.2020 18:55
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    İçişleri Bakan Yardımcısı duyurdu: 'de Konteyner Kent çalışmaları başladı

    İçişleri Bakan Yardımcısı , Twitter hesabından ’de depremzedelerin geçici olarak barınacakları yapım çalışmasına başlanıldığını ve 19 gün sonra hazır olacağını duyurdu.

    İzmir'de Konteyner Kent 19 gün sonra hazır olacak

    'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları yapım çalışması başladı.



    19 GÜN SONRA HAZIR
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan İçişleri Bakan Yardımcısı , İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.

    İşte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın o paylaşımı;

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