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    • 04.11.2020 18:38
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    Son dakika: : aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

    , Twitter hesabından 'nin Derecik ilçesindeki hain saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan kalleş saldırıya sert tepki

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terör örgütü 'nın Derecik'teki kalleş saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak açıklamasında, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" ifadelerine kullandı.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor