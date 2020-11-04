Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.