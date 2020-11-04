Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2020 05:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 05:18
    ABONE OL

    'daki trafik sında 2'si polis 5 kişi yaralandı

    'da Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı , ile Bulvarı kavşağında çarpıştı. da polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

    AA
    Ankara'daki kazada 5 yaralı

    Kızılay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Müslüm C. idaresindeki 06 GA 1737 plakalı otomobil ile Ümit D. yönetimindeki 06 T 3560 plakalı ticari taksi, Atatürk Bulvarı ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında çarpıştı.

    Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, seyir halindeki polis aracına çarparak durabildi.

    Kazada polis aracındaki 2 polis ile diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara'daki trafik kazasında 2'si polis 5 kişi yaralandı