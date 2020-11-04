2020 TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2020 TUS sonuçları için heyecan dorukta. Sınava giren binlerce tıp öğrencisi kaç puan aldığını merak ediyor. TUS sonuçlarına göre adaylar atamalar için başvurabilecek. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TUS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TUS sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak duyuru yapıldığında haberimizden öğrenebileceksiniz.
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TUS NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır.
Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.