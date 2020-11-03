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    • 03.11.2020 20:28
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    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

    2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU