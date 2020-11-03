Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.