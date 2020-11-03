Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra mucize gibi bir haber geldi. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." açıklamasında bulundu.
VALİ GÜZEL HABERİ DUYURDU
Türkiye'nin beklediği mucize haberi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasında bulundu.
"İSMİM AYLA BEN İYİYİM"
Ayla Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda Adım Ayla, ben iyiyim" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti.
DEPREMDE SON DURUM
SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.026 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 143 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.