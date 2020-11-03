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    • 03.11.2020 10:31
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    inde yıkılan 'nda 91. saatte mucize! 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı

    haberi... UMKE ekipleri in 91. saatinde 'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin'i canlı olarak kurtardı. Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." dedi. Ayla Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda 'Adım Ayla, ben iyiyim'" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Ayla Gezgin mucizesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, minik Ayla'nın kurtarıldıktan sonra ekiplerden ayran ve su istediğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." açıklamasında bulundu.


    Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra mucize gibi bir haber geldi. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı.




    AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.



    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.



    Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." açıklamasında bulundu.



    VALİ GÜZEL HABERİ DUYURDU
    Türkiye'nin beklediği mucize haberi     İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.


    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasında bulundu.




    "İSMİM AYLA BEN İYİYİM"
    Ayla Gezgin'in kurtarılma anına şahit olan vatandaşlar, "Kendisine ulaştığımızda Adım Ayla, ben iyiyim" diyerek ekiplere yanıt verdiğini belirtti.




    DEPREMDE SON DURUM
    SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.026 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 143 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.


    İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.
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    Haberler Güncel İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3.5 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı