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    Başkan Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı: İnandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz

    , 'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı

    , 'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

    Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    18 YIL BOYUNCA İKTİDARINI SÜRDÜRDÜ
    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken "Asker Duası" isimli şiiri okuması sebebiyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, 'nde hapis cezasını tamamlamasının ardından çalışmalarına başladı.

    'yi dolaşan, il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girdi.

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