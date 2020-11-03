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    • 03.11.2020 22:37
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    " vergileri nerede?" diyen yaygaracılar iyi baksın! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan flaş açıklama

    Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ' vergileri' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, yaptığı açıklamada "Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı." ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca AK Parti iktidarından itibaren deprem konusunda gerçekleştirilen icraatleri de sıraladı.

    'nin gündemi kuruluşundan bu yana olduğunu dile getiren AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te yaptığı konuşmada deprem konusunda hükümetin dünden bugüne gerçekleştirdiği icraatleri anlattı.

    Özkan açıklamasında Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandığını bildirdi.

    Özkan ayrıca AK Parti döneminde 'ın kurulduğunu Avrupa'nın en büyük 8500 kişilik UMKE acil müdahale ekibi oluşturulduğunu ve Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e çıkarıldığını da ekledi.

    Özkan Meclis'te yaptığı konuşmayı Twitter üzerinden de paylaştı.

    "DEPREM VERGİLERİ NEREDE Mİ?
    Özkan yaptığı paylaşımda, "Deprem Vergileri Nerede mi? Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı. Avrupa'nın en büyük 8500 kişilik #UMKE acil müdahale ekibi oluşturuldu. #AFAD kuruldu. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel "Deprem vergileri nerede?" diyen yaygaracılar iyi baksın! AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan flaş açıklama