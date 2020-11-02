YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?

HES KODU ZORUNLU MU?

0'la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS'de profilim altında bulunan "HES KOD BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL 2020/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.