YÖKDİL başvuruları için bugün son gün! 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL 2020 için heyecanlı geri sayım başladı ve başvurular için bugün son gün. Peki YÖKDİL başvurularında HES kodu zorunlu mu? Başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınav için sorgulamalar sürerken bir yandan da 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. İşte tüm bilgiler…
HES KODU ZORUNLU MU?
0'la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS'de profilim altında bulunan "HES KOD BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2020/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanlar ile geç başvuru gününde bankalardan ücret ödemesi yapan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Bu sınav için adaylardan 130 TL başvuru ücreti talep edilecek.Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym" adresinden ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)