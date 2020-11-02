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    • 02.11.2020 10:41
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    , teröristlere karşı "yayla evlerinde erzak bırakmayın" uyarısı yaptı

    , "Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" projesi başlatıldığını anımsatıp Bölgesi'ndeki teröristlerin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini belirtti ve vatandaşları yayla evlerinde teröristlerin bulup kullancağı erzakların bırakılmaması konusunda uyardı.

    AA
    O ilimizde teröristlere karşı erzak bırakmayın uyarısı yapıldı

    Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılı ekim ayı içerisinde Trabzon Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile "Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" projesi başlatıldığı anımsatıldı.

    BÜYÜK ORANDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Terörle mücadele harekatı kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen yoğun operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bazı unsurlarının ise bölgede tutunamayarak kaçmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

    "YAYLA EVLERİNDE; ERZAK, PİL, AKÜ, GÜBRE, OCAK BIRAMAYIN"
    Açıklamada, bölgede emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız devam edildiği kaydedilerek, "Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir.

    Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadesine yer verildi.

    Öte yandan, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi yaşayan vatandaşların iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber vermesinin de önemli olduğu belirtildi.
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