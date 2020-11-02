Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılı ekim ayı içerisinde Trabzon Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile "Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" projesi başlatıldığı anımsatıldı.