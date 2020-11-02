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    • 02.11.2020 13:53
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    'deki 6,9 büyüklüğündeki e derste yakalanan öğrenciler sıraların altına girdi

    Geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Seferihisar'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki , bir kez daha bu gerçekle yüzleştirdi. 17 Ağustos Depremi'nden sonra verilen eğitimlerle çocuklar, deprem anında ne yapmaları gerektiğini bildiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

    DHA
    Çocuklar, deprem anında yaptıklarıyla takdir topladı

    İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun anasınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

    DEPREME OKULDA YAKALANDILAR
    Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı. Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı.

    Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti. O anlar ise okulun 8 güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülere; anaokulunda uyuyan öğrencilerin öğretmenlerinin kucağında dışarıya çıkarılması, sıra ve masaların sallanması, sınıftaki öğrencilerin sıraların altlarına girmesi ve depremin bitmesinin ardından sınıflarından çıktığı anlar yansıdı.
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