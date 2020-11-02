İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun anasınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.