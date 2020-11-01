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    • 01.11.2020 15:24
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    Otomobilini satmak istedi! Ekspertizde şoka girdi

    'de otomobili satmak isteyen bir kişi, ekspertiz için gittiği firmada aracının çalıntı olduğunu öğrendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın şası numarasının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.

    AA
    Otomobilini satmak istedi! Ekspertizde şoka girdi

    'nin Gebze ilçesinde otomobilini satmak isteyen kişi, ekspertiz için gittiği firmada otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi.

    Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ilden ekspertiz yaptırarak otomobil satın alan H.Ü, otomobilini F.Y'ye satmak istedi.

    Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki ekspertiz firmasına götürülen otomobilin, yapılan kontrolde çalıntı olduğu belirlendi.

    Haber verilmesi üzerine firmaya gelen polis, otomobilin şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.

    Otomobil, çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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