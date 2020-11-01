İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İzmir'de eğitime bir hafta süre ile ara verildiğini duyurdu. Peki İzmir'de yarın 2 Kasım'da Pazartesi okullar tatil mi? İzmir'de okullar kaç gün tatil? EBA online ders yapılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Dün Bakan Selçuk deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "okullarla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı. Bugün yaptığı yeni açıklama ile eğitim öğretime 1 hafta ara verileceğini duyurdu. Bakan Selçuk "Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.