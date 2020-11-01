Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor!

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda görev yapan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Başkanı Hüseyin Karadayı, 70 gönüllü ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Karadayı, kendileri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "3 gündür burada görev yapıyoruz. Aslında birçok olanak var. İzmir, otellerini evlerini açmış durumda. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Dayanışmacı ve paylaşmacı olduklarını gösterdiler. Biz buraya binaların altında kalanları kurtarmak için geldik. O yüzden 7-24 esası üzerinden burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gündüz demeden görev yapıyor. O yüzden bu olanakları değerlendirmek içimizden gelmiyor" dedi.