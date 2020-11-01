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    • 01.11.2020 22:46
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    su Hocavend istikametinde 'a ait imha etti

    su, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Hocavend istikametinde ordusuna ait bir imha etti.

    AA
    Ermenistan'a ait askeri konvoy imha edildi!

    yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde suna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

    Vurulan konvoyda 'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

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