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    • 31.10.2020 19:35
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    Son dakika: , 'deki hasta ve vefat sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... , hasta ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı.

    Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

    Son durumu paylaşan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin." uyarılarında bulundu.

    30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ekim'deki hasta ve vefat sayılarını açıkladı