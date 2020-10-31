"BU TÜR KATLARA 'BOMBA KAT' İSMİ VERİLİYOR"

CNN Türk'e konuşan Çelik, yaptığı açıklamada, "Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor.