Şehitlerimiz unutulmadı

Selçuklu Belediyesi eğitime ve gençliğe olan desteğine ilçeye kazandırdığı 4 kapalı spor salonu daha inşa ederek devam ediyor. Bu kapsamda Kosova Mahallesi Saray Bosna Anadolu Lisesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Yazır Mahallesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dumlupınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne kazandırılan 4 kapalı spor salonu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplu açılış töreniyle gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Selçuklu Belediyesi'ne bu yatırımları ilçeye kazandırması sebebiyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu 4 salon okullarımızın bulunduğu mahalle halkına hizmet edecek. Kadınlarımıza, gençlerimize, büyüklerimize hizmet edecek ve bizler bakanlık olarak önemsediğimiz "Okullar Hayat Olsun" projesinin Konya'da Selçuklu'da hayata çok güzel bir şekilde geçmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonlarımıza; milletimizin bağımsızlığını ve onurunu korumak amacıyla mücadele verdikleri esnada şehadet şerbeti içmiş olan Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız'ın isimlerini verdik. İnşallah, şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmiş olacağız. Şehitlerimizin değerli aileleri de şuan aramızdalar, onlara buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Pekyatırmacı ilçeye önemli spor merkezleri yaptıklarını belirterek "Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin isteklerine her koşulda önem veriyoruz. 35 tesis, 60 adet spor salonu, 20 branşta 15.488 lisanslı sporcu sayısı ve 172 milli sporcu sayısıyla ülkemizin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor kulübümüz ahlaklı, başarılı, dürüst ve karakterli sporcular yetiştirerek bizleri her platformda gururlandırmaktadır. Spora yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı 277 Milyon TL'dir" "diye konuştu.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Selçuklu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi "Sıfır Atık" kapsamında 12.000 iç mekan kutusu,750 kafes, 140 cam kumbarası, 50 sıfır atık toplama noktası, 2.000 atık pil kutusu, 20 atık ilaç kutusu, 15 tekstil/giysi kumbarası ve 2 mobil atık getirme merkezi ile değerlendirilebilir atıkları topluyor. Çalışmalar 17 atık toplama aracı, 2 market konteynerleri toplama aracı, 30 kamyon üstü toplama konteyneri, 2 kontrol aracı ve 40 personel ile sürdürülüyor. 2020 yılının ilk 9 ayında ilçede yaklaşık 18 bin ton değerlendirilebilir atık toplayan Selçuklu Belediyesi toplanan değerlendirilebilir atıklar ile; 95 bin 200 ağacın kesilmesini önledi. 1.820.000 kg ham madde, 546.000 litre benzin, 19.600.000 kwh enerji tasarrufu sağlanırken, 200.000 metreküp toprağın kirlenmesi engellenmiş oldu.

DEĞER KATACAK

Selçuklu Belediyesi mahallere değer kazandıracak yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanarak çevre düzenleme çalışmasına geçilen Hacıkaymak Mahallesi Hatice Hatun Sosyal Tesisleri'nde çalışmalarda sona gelindi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar bölgenin eğitim ve sosyal alandaki ihtiyacına cevap verecek olan tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilen heyet yine aynı alan içinde yer alan ve tamamlanarak ibadete açılan camiyi de gezdi. Başkan Pekyatırmacı, "Hatice Hatun Sosyal Tesisi, mimari yapısı ile de Hacıkaymak Mahallesine değer katarken içerisinde yer alacak eğitim ve sosyal donatı alanları ve camisiyle de bir külliye niteliğine sahip olacak"dedi.

GLUTENSİZ EKMEK SATIŞI BAŞLADI

Selçuklu Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışına Konya Şehirler Arası Terminali'nde başlandı. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan "glüten" isimli bir madde nedeniyle vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı için kullanılması gereken Glutensiz un, ekmek, simit,poaça ve kurabiye Selçuklu Belediyesi'nin Konya Otogarında kurduğu satış noktasında halkın hizmetine sunuldu. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bununla ilgili bir adım atmak için böyle bir hizmete başlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Çölyak hastası olan ve gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın farkındayız zaman zaman bu konuyla alakalı da talepleri oluyordu ve bu tarz ürünlere ulaşmada zorluklar yaşıyorlardı. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bu satış noktamızı oluşturduk. Ürün çeşitleri de artırılacak."

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte eğitime devam eden okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile eğitime başlayan okullarda öğrenciler okul bahçelerinde eğitime devam ediyor. Selçuklu Belediyesi okul bahçelerinde eğitimini sürdüren okullarda teknik ekipman desteği veriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Pandemi süreci her sektörü etkilediği gibi eğitim sektörünü de olumsuz anlamda etkiledi. İnşallah el ele vererek, kurallara uyarak bu zor süreçten birlikte kurtulacağız" dedi.