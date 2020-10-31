Sean Connery kimdir? Sean Connery oynadığı filmler nelerdir? James Bond film serilerinin Ajan 007 James Bond karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sean Connery, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Sir unvanına sahip olan ünlü oyuncu Sean Connery'nin ölümünün ardından Sean Connery kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
SEAN CONNERY KİMDİR?
Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur.
Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.