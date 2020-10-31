Sean Connery kimdir? Sean Connery oynadığı filmler nelerdir?

Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır. Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.