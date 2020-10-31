Mavi dolunay ne zaman görülecek? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay etkileri nelerdir?

Mavi dolunay ne zaman görülecek? Mavi dolunay etkileri nelerdir? Mavi dolunay nedir? Dünyanın birçok noktasında rahatlıkla görülebilecek mavi dolunay ya da diğer adıyla mavi ay ilginç görüntülere sahne olacak. Tarihi bir doğa olayı olan mavi dolunayın etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ayın hareketlerini depremlerle ilişkilendiren birçok insan bulunuyor.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi (bu gece) görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen bir olay, bu bakımdan önemlidir" dedi.