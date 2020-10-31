Mavi dolunay ne zaman görülecek? Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay etkileri nelerdir?

Mavi dolunay ne zaman görülecek? Mavi dolunay etkileri nelerdir? Mavi dolunay nedir? Dünyanın birçok noktasında rahatlıkla görülebilecek mavi dolunay ya da diğer adıyla mavi ay ilginç görüntülere sahne olacak. Tarihi bir doğa olayı olan mavi dolunayın etkileri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ayın hareketlerini depremlerle ilişkilendiren birçok insan bulunuyor.
MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, "Cumartesi gecesi (bu gece) görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen bir olay, bu bakımdan önemlidir" dedi.
Mavi Dolunay'ın bu gece dünyanın her yerinden görülecek olmasının değerini vurgulayan Esenoğlu şunları söyledi:
"Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünür. Ancak bazı astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir. Bu yüzden 2 Ekim ve 31 Ekim'de iki kez dolunayı görüyoruz." Mavi Ay olayının mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniliyor.
MAVİ DOLUNAY NEDİR?
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.
Mavi Ay terim olarak 1946 yılında "Sky& Telescope" dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır.
Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.