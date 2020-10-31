Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2020 00:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2020 00:58
    ABONE OL

    , inde enkazdan kurtarılan 'ı ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, inde 'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan Hastanesinde ziyaret etti.

    Bakan Koca enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti

    'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan , Hastanesinde tedavi gördüğü odasında ile kurtarılmasında kritik rol üstelenen UMKE personeli 'ı ağırladı.

    Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten , İnci Okan'ın büyük cesaret gösterdiğini, ekiplerin de gayretiyle bugün mutlu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

    16 yaşındaki İnci Okan da Bakan Koca'ya teşekkür ederek, " sırasında iyi ki orada babam yoktu, oraya sığamazdı. Ben küçüğüm, kıvrılabildim bir yere. Evde köpeğimle beraber kaldık o da iyi ben de iyiyim. Köpek oteline yerleştirdiler." dedi.

    İnci Okan'a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.

    Bakan Koca'nın, "Edanur Hanım zor şartlarda damar yolu açmaya çalıştı. Acıtmamıştır umarım" esprisi üzerine İnci Okan, "Hayır. İğne korkum vardı ama ona rağmen acımadı çok fazla." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti