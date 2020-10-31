Konya’da büyük dönüşüm başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Türbesi karşısında bulunan ve yıllardır yıkılması gündemde olan Mevlana Çarşısı'nda yıkım çalışmalarına başladı. Konya tarihinde iz bırakacak dönüşümle birlikte bölgede tarihi dokuya uygun düzenleme yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de ses getirecek bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Buranın ticaretin daha canlandığı, değerlerin çok daha güzel olduğu bir çarşı haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu'na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya'nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Başkan Altay, şunları kaydetti: "Ama bu tartışmalı konu Konya'nın gündeminden kalkmış olacak. Aslında yapmaya çalıştığımız 2023, 2053 ve 2071 Konyasına hazırlık. Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Sultan Alaaddin'in, Hz. Mevlana'nın, Şems'in dolaştığı sokaklardayız. Burası onların mekanı ve biz de torunlarımıza bu bilinçle buraları emanet etmek istiyoruz. İnşallah ticaretin daha canlandığı, değerlerin güzel olduğu bir çarşı haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz."

SADECE KONYA'DA DEĞİL, TÜRKİYE'DE ÇOK SES GETİRECEK BİR PROJE OLACAK

Esnafa mahcup olmadan dönüşüm projesini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu yapıyla birlikte aslında hedeflediğimiz şey; Bedesten'e doğru, Aziziye'ye doğru, İplikçiye, Alaaddin'e ve Şems'e doğru bir hareket oluşturmak. Sadece Konya'da değil, Türkiye'de çok ses getirecek bir proje olacağına inanıyorum. Tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yüzde yüz mutabakatla bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Sözleşme süremiz 14 ay ama biz 2021'in Eylül'üne kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Konya'ya yakışır bir mekan haline gelecek" diye konuştu.

ADİL OLDUĞUNUZDA YAPILAMAYACAK İŞ YOKTUR

Başkan Altay, "Şunu gördük ki, kararlı ve adil olduğunuzda yapılmayacak iş yoktur. Rabbim bizi bu çizgiden çıkarmasın. Bu çizgide çalışmaya devam ettirsin" dedi.

KONYA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA HAZIRLANIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi olimpik yüzme havuzunun temelini atarak spor salonlarının ve Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, Konya'nın farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuları en güzel şekilde ağırlayacağını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm dünyaya örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, Konya'nın 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na çok güzel bir organizasyonla ev sahipliği yapacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Konya'nın farklı branşlarda, dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuları en güzel şekilde ağırlayacağını ifade etti.



KONYA'NIN 50 YILLIK ALTYAPISI PLANLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kanalizasyon Master Planı'yla çok önemli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini belirterek, "Konya'nın 50 yıllık altyapı planlaması ile ilgili ciddi bir adım atmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak şehrimizin her manada sorunlarını çözmek için gece-gündüz demeden çaba sarf ediyoruz" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın dönemlerinde su baskınlarının önlenmesi, suların sağlıklı bir şekilde şehirden uzaklaştırılması ve kanalizasyon sisteminin rahatlatılması amacıyla Konya Kanalizasyon Master Planı'nı hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da master planlarıyla çok önemli altyapı yatırımları yapıldığını ifade etti. 50 yıllık bir planlama neticesinde Konya'da altyapı eksiklerini tamamlamak için çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Bugüne kadar 45 milyon liralık ihalesi gerçekleştirilmiş, yapımı tamamlanan işimiz var. İnşallah bunlar tamamlandığında şehrimizde çok önemli bir rahatlama olacak" dedi.

50 YIL PLANLANIYOR

Konya Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde önemli adımların atıldığına dikkat çeken Başkan Altay, "Bununla birlikte aslında Konya'nın 50 yıllık bir planlamanın ve sorunların çözümü ile ilgili ciddi bir adım atmış bulunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak Konya'mızın, şehrimizin her manada sorunlarını çözmek için arkadaşlarımızla gecegündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde projelendirilen 40 kilometrelik hattın 23 kilometresini böylece başlatmış oluyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da 17 kilometreyi tamamlayarak 50 yıl Konya'nın altyapı sorunu yaşamaması için gerekli önlemi almış olacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİ KONYA'DA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eski stadyum alanında yapımına devam edilen Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden biri olacağını ve Selçuklu başkentine çok yakışacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına devam eden Konya Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi ile Konya'nın çok önemli bir kazanım elde ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Eski stadyum alanında yaklaşık 108 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde yaklaşık alanın yüzde 8'i büyüklüğünde bir cami inşaatı gerçekleşecek. 45 bin metrekarelik çim alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, restorasyonu, kafeteryası, Millet Kıraathanesi'nin bulunduğu, Konya'ya yakışır bir alanı inşa ediyoruz. Çalışmalarımızın tamamı Selçuklu başkentine yakışacak" dedi.