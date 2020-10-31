Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."
İzmir depremini fırsat bilen 10 provokatör gözaltına alındı, 2'si tutuklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: