Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.



İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;