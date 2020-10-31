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    • 31.10.2020 22:24
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    'tan 'ya geçmiş olsun mesajı

    İçişleri Bakanı bugün sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve kızının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. , Covid-19 tedavisi gören Bakan Soylu için sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak'tan Soylu'ya geçmiş olsun mesajı

    sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

    "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. 'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun mesajı