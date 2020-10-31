Bursa'da nakliye firması sahibi V.P. (46) 5 yıl önce 2 çocuk annesi N.Ö. (46) ile tanıştı. İkili, 2016 yılında evlendi. V.P., nakliye firmasını eşiyle birlikte yönetmeye başladı. Hatta işlerinde yardımcı olması için banka kartları ile internet bankacılığı şifrelerini N.Ö.'ye verdi.
Son bir yıldır aralarında anlaşmazlık yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Açılan boşanma davası devam ederken, N.Ö.'nün avukatı, koca ile görüşme talep etti. V.P. de beraberine bir arkadaşını alıp, avukatın adresini verdiği kafeteryaya gitti. Aracını anahtarıyla birlikte valeye teslim edip, kafeteryaya girdi.
SERBEST KALDI
V.P.'yi kendi otomobiliyle takip eden N.Ö. ise otoparka gitti, İddiaya göre N.Ö., valeye, "Eşimin doğum günü. Sürpriz hediye bırakacağım" diyerek, aracının kapısını açtırdı. Havluya sarılı bir miktar esrar ve hassas teraziyi, V.P.'nin otomobilinde bulunan ceketinin iç cebine koydu.
Valeye, teşekkür edip bahşiş vererek, otoparktan ayrıldı.
Durumu fark eden adam neye uğradığını şaşırdı. Gözaltına alınan kadın ise adli kontrolle serbest kaldı.