SERBEST KALDI



V.P.'yi kendi otomobiliyle takip eden N.Ö. ise otoparka gitti, İddiaya göre N.Ö., valeye, "Eşimin doğum günü. Sürpriz hediye bırakacağım" diyerek, aracının kapısını açtırdı. Havluya sarılı bir miktar esrar ve hassas teraziyi, V.P.'nin otomobilinde bulunan ceketinin iç cebine koydu.