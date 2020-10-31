Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Atlatamadı

    Ankara'da yaşayan , geçen eylül ayında iş için gittiği 'de otelde kaldı. Kamişli, uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği S.'yi gördü. Genç kadın, korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı.

    Atlatamadı

    Ankara'da yaşayan Kardelen Kamişli, geçen eylül ayında iş için gittiği 'de otelde kaldı. Kamişli, uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği Seyit Muhammet S.'yi gördü. Genç kadın, korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı.

    Kamişli, " S. hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açılmasına ilişkin, "Umarım emsal karar olur ve verilecek ceza benim hayatımı etkileyen bu durumu bir nebze de olsa hafifletir" dedi. Kamişli, ayrıca otel sahibi ve görevli hakkında tazminat davası açacağını söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Atlatamadı