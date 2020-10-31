Atlatamadı

Ankara'da yaşayan Kardelen Kamişli, geçen eylül ayında iş için gittiği Kırıkkale'de otelde kaldı. Kamişli, uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği Seyit Muhammet S.'yi gördü. Genç kadın, korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı.

Kamişli, "Seyit Muhammet S. hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açılmasına ilişkin, "Umarım emsal karar olur ve verilecek ceza benim hayatımı etkileyen bu durumu bir nebze de olsa hafifletir" dedi. Kamişli, ayrıca otel sahibi ve görevli hakkında tazminat davası açacağını söyledi.