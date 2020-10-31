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    • 31.10.2020 Gazete
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    Analar yanmasın

    'de 7 Ocak'ta dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan ile çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu 'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla istenen tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

    Analar yanmasın

    'de 7 Ocak'ta dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan ile çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla istenen tutuklu sanık Akı n Kutlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

    Sanık, "Yanlışlıkla yaptım" diyerek savunma hazırlamak için süre talep etti. Anne Figen Mays ise "Bizim gibi analar yanmasın" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma, sanığın son savunmasını hazırlaması için ertelendi.

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