İstanbul Şişli'de 7 Ocak'ta dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akı n Kutlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sanık, "Yanlışlıkla yaptım" diyerek savunma hazırlamak için süre talep etti. Anne Figen Mays ise "Bizim gibi analar yanmasın" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma, sanığın son savunmasını hazırlaması için ertelendi.