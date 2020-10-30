Akademide kullanılan puan türlerinden birisi olan YÖKDİL puanını almak isteyen öğrenciler 2020 YÖKDİL sınavına katılacak. ÖSYM başvuruları almaya devam ederken sınav tarihini de belirledi. Arama motorları üzerinden binlerce vatandaş YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. işte tüm bilgiler…