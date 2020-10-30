Akademide kullanılan puan türlerinden birisi olan YÖKDİL puanını almak isteyen öğrenciler 2020 YÖKDİL sınavına katılacak. ÖSYM başvuruları almaya devam ederken sınav tarihini de belirledi. Arama motorları üzerinden binlerce vatandaş YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. işte tüm bilgiler…
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2020/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Bu sınav için adaylardan 130 TL başvuru ücreti talep edilecek.
Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym" adresinden ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.